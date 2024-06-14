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        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:02
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        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri gerçekleştirildi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

        Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde 19 eser seslendirildi.

        Topluluk sanatçıları, "Bekledim de gelmedin", "Kalbe dolan o ilk bakış", "Affetmem asla seni" ve "Ayrılmalıyız" gibi eserleri solo performanslarla sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Konserde dansçıların şarkılar eşliğinde gerçekleştirdiği vals gösterisi beğeniyle izlendi.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine konserde sanatseverleri nostaljik şarkılarla buluşturduklarını söyledi.

        Konserde izleyicileri tarihte yolculuğa çıkarmak istediklerini belirten Ercan, "Konsere yoğun bir ilgi var. Giydiğimiz kıyafetler ve seslendirdiğimiz eserler izleyicileri geçmişe götürecek. Güzel bir konsept hazırladık." dedi.

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