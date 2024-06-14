Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri gerçekleştirildi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde 19 eser seslendirildi.

Topluluk sanatçıları, "Bekledim de gelmedin", "Kalbe dolan o ilk bakış", "Affetmem asla seni" ve "Ayrılmalıyız" gibi eserleri solo performanslarla sanatseverlerin beğenisine sundu.