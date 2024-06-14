BUA gelecek dönem başkanlığına Karadağ Üniversitesi seçildi

Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) gelecek dönem başkanı Karadağ Üniversitesi oldu.

Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği BUA 8. Genel Kurul Toplantısı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BUA Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda BUA'ya üyelik başvurusunda bulunan üniversiteler sunumlarını yaptı.

Oylama sürecinin ardından 9 üniversitenin BUA üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi ve BUA üye sayısı 101'e yükseldi.

Yeni üyelerin imza töreninin ardından 2025 yılı BUA başkanlığı seçimine ilişkin oylamaya geçildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA 2025 yılı başkanlığı noktasında Karadağ Üniversitesi ile yapılan temaslardan bahsederek BUA 2025 yılı başkanı olarak Karadağ Üniversitesini önerdi ve bu öneri BUA Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.