Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        BUA gelecek dönem başkanlığına Karadağ Üniversitesi seçildi

        Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) gelecek dönem başkanı Karadağ Üniversitesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUA gelecek dönem başkanlığına Karadağ Üniversitesi seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) gelecek dönem başkanı Karadağ Üniversitesi oldu.

        Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği BUA 8. Genel Kurul Toplantısı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        BUA Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda BUA'ya üyelik başvurusunda bulunan üniversiteler sunumlarını yaptı.

        Oylama sürecinin ardından 9 üniversitenin BUA üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi ve BUA üye sayısı 101'e yükseldi.

        Yeni üyelerin imza töreninin ardından 2025 yılı BUA başkanlığı seçimine ilişkin oylamaya geçildi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA 2025 yılı başkanlığı noktasında Karadağ Üniversitesi ile yapılan temaslardan bahsederek BUA 2025 yılı başkanı olarak Karadağ Üniversitesini önerdi ve bu öneri BUA Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı
        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı
        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri...
        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri...
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santral güçlendirildi
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santral güçlendirildi
        Uyku uzmanından bayram tatilinde uzun yola çıkan sürücülere "şekerleme uyku...
        Uyku uzmanından bayram tatilinde uzun yola çıkan sürücülere "şekerleme uyku...
        Trakya'da okullarda karne heyecanı
        Trakya'da okullarda karne heyecanı