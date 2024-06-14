Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince halk oyunları programı düzenlendi

Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince "Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya" halk oyunları programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sahnesindeki program öncesi yaptığı konuşmada, dernekte bir araya gelen halk oyunu sevdalılarının yıllardır yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katıldığını söyledi.

Ailelerin de etkinliklere katılarak halk oyunu icra ettiğini dile getiren Dörtler, "7'den 70"e herkes halk oyunu oynuyor. Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya etkinliğimizi sezon kapanış programı olarak yapıyoruz." dedi.