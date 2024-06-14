Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinden gelecek ay elektrik üretimine başlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinin gelecek ay elektrik üretmeye başlayacağını bildirdi.

Güçlendirme çalışması yapılan ve su tutma testleri gerçekleştirilen santralde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücesoy'dan bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl su tutmaya başlayan santralde arıza yaşandığını, problemin teknik ekip tarafından çözüldüğünü anımsattı.

Bozulan ve hasar gören yerlerin yeni tekniklerle yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, çalışmada emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Santralin ve Meriç Nehri etrafında yapılan diğer çalışmaların kente değer katacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Burası Balkanlar'ın boğazı olacak. Bir ay önce buranın su sporları merkezi olması için çalışmalara başladık. Üç saltanat kayığı suya indi, dördüncüsü de geliyor. Burayı su sporları merkezi yapıyoruz, uluslararası organizasyonlar gerçekleştirilecek. Köprünün üst tarafından Söğütlük'te Millet Bahçesi yapılıyor. Proje bir bütünsellik arz edecek şekilde tamamlanmış olacak. İnşallah Meriç bölgesi muhteşeme bir yapıya kavuşacak. İddia ediyorum Türkiye'nin değil belki Avrupa ve dünyanın ender görselliklerine sahip alanlarından bir tanesi olacak."