Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinden gelecek ay elektrik üretimine başlanacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinin gelecek ay elektrik üretmeye başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinden gelecek ay elektrik üretimine başlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinin gelecek ay elektrik üretmeye başlayacağını bildirdi.

        Güçlendirme çalışması yapılan ve su tutma testleri gerçekleştirilen santralde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücesoy'dan bilgi aldı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl su tutmaya başlayan santralde arıza yaşandığını, problemin teknik ekip tarafından çözüldüğünü anımsattı.

        Bozulan ve hasar gören yerlerin yeni tekniklerle yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, çalışmada emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Santralin ve Meriç Nehri etrafında yapılan diğer çalışmaların kente değer katacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Burası Balkanlar'ın boğazı olacak. Bir ay önce buranın su sporları merkezi olması için çalışmalara başladık. Üç saltanat kayığı suya indi, dördüncüsü de geliyor. Burayı su sporları merkezi yapıyoruz, uluslararası organizasyonlar gerçekleştirilecek. Köprünün üst tarafından Söğütlük'te Millet Bahçesi yapılıyor. Proje bir bütünsellik arz edecek şekilde tamamlanmış olacak. İnşallah Meriç bölgesi muhteşeme bir yapıya kavuşacak. İddia ediyorum Türkiye'nin değil belki Avrupa ve dünyanın ender görselliklerine sahip alanlarından bir tanesi olacak."

        Vali Sezer, test çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik üretiminin başlayacağını aktardı.

        Gerekli testlerin yapıldığı bilgisini veren Sezer, "Şu anda savakların çalışma prensiplerinin testini yapıyoruz. Bayram süresince elektrik üretimi olmayacak. Bayramdan sonra da santralin çalıştırılmasıyla ilgili süreçler olacak. Enerjiyi de temmuz ayının ilk haftasında vermiş olacağız. İnşallah sorunsuz bir şekilde üretim başlayacak." diye konuştu.

        - Arşimet türbinli hidroelektrik santrali

        Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.

        Geçen yıl temmuz ayında su tutma çalışmaları yapılan santralde meydana gelen hasar nedeniyle kısa süreli elektrik üretimi durduruldu.

        Vali Sezer'in talimatıyla DSİ, Trakya Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve müşavirlik firmalarından oluşan mühendislik ve teknik ekip güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 350 dönüm buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 350 dönüm buğday ekili alan yandı
        Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince halk oyunları programı düzenlend...
        Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince halk oyunları programı düzenlend...
        BUA gelecek dönem başkanlığına Karadağ Üniversitesi seçildi
        BUA gelecek dönem başkanlığına Karadağ Üniversitesi seçildi
        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı
        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı
        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri...
        Edirne'de "Unutulmayan Melodilerle Türk Valsleri Maziden Bir Gece" konseri...