Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar kapalı çarşılarda bazıları ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

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