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        Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

        Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:38
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        Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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        Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte çiseleme şeklinde düşen yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

        Vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran sağanaktan yanlarındaki şemsiye ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

        Bazı vatandaşlar kapalı çarşılarda bazıları ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

        Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Yağmurun akşam saatlerine dek aralıklarla kuvvetli sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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