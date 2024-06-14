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        Gurbetçilerin geçişi ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle sınır kapılarında önlemler artırıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında, gurbetçilerin ve Kurban Bayramı tatilinde geçiş yapacakların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:14
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        Gurbetçilerin geçişi ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle sınır kapılarında önlemler artırıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında, gurbetçilerin ve Kurban Bayramı tatilinde geçiş yapacakların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hem gurbetçilerin gelişleri hem de bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanacağını söyledi.

        Sınır kapılarında tüm tedbirlerin alındığını belirten Sezer, "Sınır kapılarımızda yıl boyunca yoğunluk var ancak bazı dönemler bu yoğunluk daha da artıyor. Özellikle bayram ve gurbetçi sezonları, bu dönemlerden." dedi.

        Geçen Ramazan Bayramı tatili boyunca Edirne'deki sınır kapılarından 450 bin yolcu, 108 bin araç giriş çıkışı olduğunu dile getiren Sezer, "Gurbetçi sezonunda da geçen yıl 616 bin araç girişi oldu. Günlük ortalama 7 bin 166 araç girişi oldu. Bu yıl da geçmiş sezonları baz alarak günlük 700 bin aracın giriş yapacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Sezer, şunları kaydetti:

        "Hem bayram tatili boyunca hem de gurbetçi sezonumuzda ülkemize gelen vatandaşları karşılamak için bütün tedbirleri sınır kapılarımızda almış durumdayız. Hem Ticaret Bakanlığı gümrük personeli hem de Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet personeli takvisyesi yaptı. Geçişlerle ilgili geçen yıllarda yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak hızlı geçiş olması için düzenlemelere gittik. Hemşehrilerimiz geldiği zaman onları karşılayacağımız alanlar oluşturduk. Valiliğimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarımızla hem Türkiye hem Bulgaristan tarafında alanlar oluşturuldu."

        Sezer, Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarında 622 gümrük ve 190 emniyet personelinin 24 saat esasına göre mesai yapacağını bildirdi.

        Vali Sezer, daha sonra yurda giriş yapan gurbetçilerle görüştü, Hindistan uyruklu bir aileyle de İngilizce sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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