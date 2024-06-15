Edirne'de bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için ekipler görev başında olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun tedbirler alındığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın güven ve huzur içinde geçmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bayram öncesi toplantılar yapıldığını ve önlemlerin konuşulduğunu belirten Sezer, özellikle trafik denetimlerine önem verileceğini vurguladı.

Sivil ve resmi ekiplerin denetimlerinin artarak süreceğini anlatan Sezer, "Bu manada radar hız denetimleri, dron denetimleri, emniyet kemeri denetimleri, motosiklet denetimleri ve şehirlerarası otobüs denetimleri olacak. Bu çerçevede emniyet ve jandarmamız 202 araç, 169 trafik personeli ve 49 trafik timi olacak şekilde görev yapacak. Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz de görev başında olacak. 1732 sağlık personeli ilimizde görev yapacak. 138 itfaiye personelimiz, orman personeli ve AFAD ile beraber olası yangınlara karşı teyakkuz halinde olacaklar." dedi.