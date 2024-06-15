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        Edirne'de bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için ekipler görev başında olacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun tedbirler alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:52
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        Edirne'de bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için ekipler görev başında olacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun tedbirler alındığını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın güven ve huzur içinde geçmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Bayram öncesi toplantılar yapıldığını ve önlemlerin konuşulduğunu belirten Sezer, özellikle trafik denetimlerine önem verileceğini vurguladı.

        Sivil ve resmi ekiplerin denetimlerinin artarak süreceğini anlatan Sezer, "Bu manada radar hız denetimleri, dron denetimleri, emniyet kemeri denetimleri, motosiklet denetimleri ve şehirlerarası otobüs denetimleri olacak. Bu çerçevede emniyet ve jandarmamız 202 araç, 169 trafik personeli ve 49 trafik timi olacak şekilde görev yapacak. Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz de görev başında olacak. 1732 sağlık personeli ilimizde görev yapacak. 138 itfaiye personelimiz, orman personeli ve AFAD ile beraber olası yangınlara karşı teyakkuz halinde olacaklar." dedi.

        Sezer, bayramın huzur içinde geçmesi için tüm vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti.

        Edirne'de sorunsuz bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Sezer, şunları kaydetti:

        "Geçen Ramazan Bayramında Edirne'de ölümlü kaza meydana gelmemişti. İnşallah bu dönemde de ağız tadıyla, kazaların olmadığı bir bayramı geçiririz. Edirne açısından trafkite dikkat edeceğimiz bir diğer yer deniz kenarları. Orada da Keşan ve Enez'de yoğunluğumuz giderek artıyor. Orada da işletmelerimiz tatil sezonuna hazırlanıyorlar. Karayolları ekiplerimiz kör noktalar ve trafik işareti konması gereken alanlarda çalışmaları yaptılar. Herkes üzerine düşen düzenlemeleri yapıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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