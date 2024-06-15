Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Yazgan, bayramların birleştirdiğini, küskünlükleri giderdiğini, paylaşma ve dayanışmayı arttırdığını ifade etti.

        Ekonomik yönden olumsuzlukların yaşandığı çevrelerde bayramın gerçek manasında kutlanamadığını ileri süren Yazgan, herkesin mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

        - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan bayram mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        İba, mesajında Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam Alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

        Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörü ve sevgiyle kutlanmasının önemine vurgu yapan İba, şunları kaydetti:

        "Bayramlarımız, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Bu mübarek günlerde, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, fedakarlık ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde yaşandığı bir bayramdır.

        Bu özel günlerde, ihtiyaç sahipleriyle yardımlaşarak, komşularımızla ve sevdiklerimizle paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayalım. Bu vesileyle, tüm Edirne'mizin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep birlikte nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle, Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

        - "Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dilerim"

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Irmak, mesajında Kurban Bayramı'nın Müslüman toplumunun birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yücelten önemli bir bayram olduğunu belirtti.

        Kurban bayramında paylaşmanın önemine vurgu yapan Irmak, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu mübarek günlerde, bereketin ve sevginin eksik olmadığı bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum. Kurban ibadeti, fedakarlık ve paylaşımın önemini bize hatırlatırken, bu özel günler kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemize vesile olmalıdır. Kurban kesenlerin paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlaması ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesi dileğiyle, herkese sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Edirne'de çocuklar bayram öncesi "şeker toplama" geleneğini sürdürüyor
        Edirne'de çocuklar bayram öncesi "şeker toplama" geleneğini sürdürüyor
        Edirne'de bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için ekipler görev başında...
        Edirne'de bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için ekipler görev başında...
        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Engelsiz yaşam merkezine giren yılan endişe yarattı
        Engelsiz yaşam merkezine giren yılan endişe yarattı
        Trakya'da dolu yağışı etkili oldu
        Trakya'da dolu yağışı etkili oldu
        Meriç Nehri'nde arızalanan hidroelektrik santrali, güçlendirilip test aşama...
        Meriç Nehri'nde arızalanan hidroelektrik santrali, güçlendirilip test aşama...