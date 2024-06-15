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        Edirne'de çocuklar bayram öncesi "şeker toplama" geleneğini sürdürüyor

        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde, çocukların bayram öncesi şeker toplama geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:33
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        Edirne'de çocuklar bayram öncesi "şeker toplama" geleneğini sürdürüyor
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde, çocukların bayram öncesi şeker toplama geleneği devam ediyor.

        Geçkinli köyünde asırlar önce başlatılan gelenek kapsamında çocuklar camiden geleneğin saat kaçta başlayacağına yönelik anons sonrası köy meydanında toplandı.

        Daha sonra çocuklar ellerindeki poşetlerle köydeki tüm evleri ziyaret etti.

        Köy halkıyla bayramlaşan çocuklara bazı vatandaşlar şeker, bazıları da harçlık vererek geleneğin devamını sağladı.

        Köy sakinlerden Özcan Abacı, AA muhabirine geleneğin yıllardır sürdüğünü söyledi.

        Şeker toplama geleneğinin, kültürü yaşatmayı amaçladığı için kesintisiz sürdürülmeye çalışıldığının altını çizen Abacı, "Son zamanlarda diğer illerden gelen çocuklarımız var. Bizim köyümüzdeki bu yaşattığımız geleneği devam ettirmek isteyen ve meraklı olan insanlar çocuklarını alıp geliyorlar. Kapı kapı dolaşıp şeker topluyorlar. " diye konuştu.

        Geleneği sürdüren çocuklardan 14 yaşında Emirhan Tuna ise geleneği bayram arifelerinde şeker toplana geleneğini yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. 13 yaşındaki Bartu Ömer Taşkan da küçük yaşlardan beri bayram öncesi şeker topladıklarını söyledi.

        Geleneğin dedelerinden kaldığını ifade eden Taşkan, "Herkesin kapısını geziyoruz. Herkes de zaten alışık buna. Şekerlerini çıkartıyorlar bize dağıtıyorlar." şeklinde konuştu.

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