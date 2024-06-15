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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Kurban Bayram mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:28
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Kurban Bayram mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı sevgi, kardeşlik ve vuslat günleri olan bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Sezer, insanların bayramlarda her zamankinden daha fazla kenetlendiğini vurguladı.

        Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığını belirten Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

        "Bayram günlerinde, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşları, yaşlıları şehit yakınları ve gazileri ziyaret etmek, dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Sizlerin huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirmenizi sağlamak amacıyla bayram süresince güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de gerekli tedbirlerini alarak görevleri başında olacaktır. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımız, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına titizlikle riayet ederek bayramı hüzne çevirmemelidir.

        Bu mübarek bayram günü ile aynı güne denk gelen, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımızın da Babalar Gününü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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