Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Araçta 50 bin avro ve 1155 lira ele geçirildi.

Otomobilde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, otomobildeki insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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