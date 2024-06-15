Edirne Valisi Sezer, bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Protokol üyeleriyle askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, Gaziler Derneği, itfaiye, huzurevi ve hastaneyi ziyaret eden Sezer, görevlilerin bayramını tebrik etti.

Ziyaretlerine 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosunda düzenlenen programla başlayan Sezer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve askerlerin bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesinde polislerin bayramını tebrik eden Sezer, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı boyunca ekiplerin sahada olacağını belirten Sezer, "İnşallah kazasız belasız ağız tadıyla bir bayram yaşarız. Deniz kenarları ve İpsala Sınır Kapısı'nda biraz yoğunluk var. Bayramın ikinci günü de Edirne'de yoğunluk olur. Tedbirlerimizi artırarak devam edeceğiz." dedi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ziyaretinden dolayı Sezer'e teşekkür etti. İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve jandarmaların bayramını kutladı.