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        Jandarma için yazdığı şiirle Türkiye birincisi olan öğrenci duygularını anlattı

        GÖKHAN ZOBAR - Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birincisi olan Edirneli ortaokul öğrencisi Zeynep Özen, duygularını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:21
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        Jandarma için yazdığı şiirle Türkiye birincisi olan öğrenci duygularını anlattı
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        GÖKHAN ZOBAR - Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birincisi olan Edirneli ortaokul öğrencisi Zeynep Özen, duygularını anlattı.

        Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Özen, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan "Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" konulu şiir yarışmasına katıldı.

        "Jandarma" adlı şiirinde Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma teşkilatının başarılarını dizelerine yansıtan 11 yaşındaki Özen, 5 kıtalık şiiriyle ilk önce il birincisi daha sonra ise Türkiye birincisi olmayı başardı.

        Özen, dizelerinde jandarmanın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu ve vatanı için gözünü kırpmadan verilen her görevi eksiksiz yerine getirdiğini anlattı.

        Jandarmanın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde gösterdiği fedakar çalışmalardan esinlenerek şiirini yazdığını belirten Özen, jandarmanın ihtiyaç sahiplerinin her zaman yardımına koştuğunu vurguladı.

        Zeynep Özen, depremlerde ve afetlerde jandarmanın Türk milletinin her zaman yanında olduğunu şu dizeleriyle anlattı:

        "Deprem, sel, yangın olur ilaç olursun yaralarımıza

        Gecen gündüzün yoktur, hep nöbettesindir sen jandarma

        Düşerim paylaşırsın acımı, silersin gözyaşımı

        Bazen bir kuş olurum, dal yaparsın kollarını"

        Özen, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de düzenlenen törende de şiirini okudu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, Özen'i kutlayıp kendisine çeşitli hediyeler verdi.

        - "Jandarma her zaman halkın yanında"

        Özen, AA muhabirine, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Jandarmanın ülkenin her yerinde birçok farklı olayda görev yaptığını belirten Özen, "Ben anneme hep 'Jandarma ne iş yapıyor?' diye soruyordum. Annem de jandarmanın çalışmalarını anlatıyordu. Yaşım ilerledikçe jandarmanın çalışmalarını daha iyi şekilde görmeye başladım. Jandarma her zaman halkın yanında." dedi.

        Özen, jandarmanın deprem ve sel gibi afetlerde her zaman en önde yer aldığını ve insanların yaşamına dokunduğunu vurguladı.

        Başarılı çalışmalarıyla Türk milletinin gurur kaynağı olan jandarma için bir şiir yazdığını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz 2023 yılında üzücü bir deprem yaşadı. Orada da haberlerde jandarmanın başarılı çalışmalarını gördüm. Oradan esinlenerek bu şiiri yazdım. Dizelerimde jandarmanın çalışmalarını anlatmaya çalıştım. Jandarmayı tanıtmak istedim ve güzel bir şiir yazdım. Türkiye birincisi olduğum için çok mutluyum. Öğretmenlerim şiirimi çok beğenmişti ve bu birincilik bizim için sürpriz olmadı. Jandarma çok gururlu bir meslek. Şu anda tam karar vermedim ileride jandarma, avukat ya da hakim olmak isterim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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