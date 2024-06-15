Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de polis ekipleri, kent merkezindeki denetimlerinde 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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