Trakya'da gıda satan iş yerleri denetlendi

İşletmelerin üretim alanlarını ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

İşletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyarılıp bilgilendirildi.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin belgeleri, teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerde denetim yaptı.

Trakya'da, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastane, kasap, market ve fırınlara yönelik yönelik denetim gerçekleştirdi.

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