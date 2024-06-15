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        Trakya'da gıda satan iş yerleri denetlendi

        Trakya'da, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastane, kasap, market ve fırınlara yönelik yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:39
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        Trakya'da gıda satan iş yerleri denetlendi
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        Trakya'da, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastane, kasap, market ve fırınlara yönelik yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerde denetim yaptı.

        Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin belgeleri, teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

        İşletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyarılıp bilgilendirildi.

        Kırklareli'nde de ekipler işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        İşletmelerin üretim alanlarını ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

        Tekirdağ'da da aynı kapsamda denetim yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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