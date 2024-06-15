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        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kurban Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:16
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        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kurban Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında bayramların kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirdiğini belirtti.

        Bayramlarda dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığını bildiren Akın, bayramların barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi duygularında hissedilmesine vesile olduğunu ifade etti.

        Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Akın, şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı'nda, ailelerimiz ve dostlarımızla bir araya gelerek hasret giderecek, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşacağız. Bu özel günde, küskünlüklerin unutulduğu, büyüklerimizin değerinin bir kez daha hatırlayalım. Dost ve akrabalarımızın ziyaret edildiği, çocukların mutlu edildiği, birlik ve beraberliğimizle samimi bir tebessüm ve içten bir kucaklaşma ile huzurumuzu büyütelim.

        Daha mutlu bir bayram geçirebilmeniz için 9 günlük bayram tatilimiz boyunca çalışmaya devam edecek, Kurban Bayramı süresince de ihtiyacınız olan her anınızda yanınızda olacağız. Siz kıymetli hemşerilerimin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte keyifli ve güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Nice güzel bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

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