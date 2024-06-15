Servis hizmetinin ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, "Bayram namazı sonrası saat 07:30'da şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için Eski Cami karışındaki otobüs durağından Yenişehir, Buçuktepe, Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme mezarlıklarına otobüs servis hizmeti verecektir. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle geri dönebilecektir." denildi.

"Edirneli hemşehrilerime iyi bayramlar diliyorum, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz, 7 gün 24 saat belediyemiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Bayram süresince mesaisine devam edecek olan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Personeli bayramını kutlayan Akın, kente en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.