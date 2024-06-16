Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da bayram namazı kılındı

        Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camiler doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camiler doldurdu.

        Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

        Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, bayram hutbesinde bayramların aile, dost ve akrabalarla yaşandığında bereketlenip anlam bulduğunu söyledi.

        Filistin'deki Müslümanların bu bayramı da zulüm altında geçirdiğini belirten Tatlı, şöyle devam etti:

        "Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen, bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır."

        Namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramlaşmada 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yer aldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

        Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

        Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

        Ardından Kırklareli Vali Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

        Bayram namazının ardından eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bayramlaştı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı
        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trakya'da gıda satan iş yerleri denetlendi
        Trakya'da gıda satan iş yerleri denetlendi
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Jandarma için yazdığı şiirle Türkiye birincisi olan öğrenci duygularını anl...
        Jandarma için yazdığı şiirle Türkiye birincisi olan öğrenci duygularını anl...