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        Edirne'de polis ekipleri trafikteki sürücülerin bayramını kutladı

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında sürücülerin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:30
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        Edirne'de polis ekipleri trafikteki sürücülerin bayramını kutladı
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında sürücülerin bayramını kutladı.

        Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların bayramını tebrik edip kolonya ve şeker ikram etti.

        Kutlamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

        Emniyet kemeri takan ve hız kurallarına uyan sürücülere teşekkür eden Karaburun, güvenli trafik akışının sağlanması için uyarılarda bulundu.

        Karaburun, AA muhabirine, Edirne'de trafik güvenliği ve asayişin sağlanması için emniyet personelinin tam kadro sahada olduğunu söyledi.

        Gümrük kapıları, otoyollar ve kent merkezinde tedbirlerin alındığını belirten Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı.

        Huzurlu bir bayram geçirildiğini belirten Karaburun, şunları kaydetti:

        "Bizler görevimizin başındayız. Gurbetçilerimiz Edirne'mizden rahat bir şekilde gelip geçebilirler, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bayramlarını kutlayabilir. Türk polisi her yerde olduğu gibi Edirne'de görevinin başında, 24 saat halkın hizmetinde. Bu noktada tüm mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

        Trafik konusuna bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Hız kuralları ve emniyet kemeri takılmasına uyalım. Yorgun yola çıkmayalım. Huzurlu bir şekilde bayramı geçirelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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