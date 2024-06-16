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        Trakya'da 242 "acemi kasap" hastanelik oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 242 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:37
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        Trakya'da 242 "acemi kasap" hastanelik oldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 242 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

        Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.

        Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 213 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.

        Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

        Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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