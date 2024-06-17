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        Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü

        Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:16
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        Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü
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        Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 40 badem ve ceviz ağacının olduğu bahçe ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Öte yandan aynı köyde çıkan başka bir anız yangını da itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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