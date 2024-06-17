Meriç Nehri su sporları merkezi olma yolunda

Edirne'de adını taşkınlarla duyuran Meriç Nehri'nden, hem enerji hem de turistik açıdan yararlanılması için projeler üretiliyor.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen Arşimet tribünlü hidroelektrik santrali kurulmasıyla kısa sürede elektrik üretimine geçilecek nehir, aynı zamanda spor ve eğlence için de kullanılmaya başlandı.

Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için geçen ay Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla turistik turlar başlatıldı.

Edirne kırmızısı rengindeki "Mecidiye", "Meriç" ve "Arda" isimli 8 metre uzunluğunda, 14 kişi kapasiteli elektrik motorlu kayıklarla hafta içi ve hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arası gezinti yapılabiliyor.

Vatandaşlar 30 dakikalık tur süresi boyunca nehirde gezmenin keyfini çıkarıyor. - Meriç kürek sporu için "doğal parkur" kabul edildi TED Edirne Kolejinin üç yıl önce kürek kulübü kurması ve nehirde kürek festivalleri düzenlemesiyle Meriç Nehri'nin doğal parkur özelliği uluslararası kürek sporu camiasının dikkatini çekti. Türkiye Kürek Federasyonunun da destek vermesiyle uluslararası camiada tanınmaya başlayan parkur kısa sürede aday merkezler arasına girdi. Geçen yıl Çekya'da yapılan yarışlar sırasında gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geçerek parkur yarışlarına ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Bu kapsamda ilk uluslararası sınavını eylül ayında Avrupa Şampiyonası ile verecek Meriç Nehri, bir sonraki sınavına da Balkan Kürek Festivali'nde çıkacak. - Nehre sürat motorları da gelecek Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde jet ski ve hız motorları turları yapılacağını söyledi. Sezer, nehirden en iyi şekilde faydalanmak için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Nehrin su sporlarıyla verimli kullanılacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti: "Meriç Köprüsü'nden başlayıp Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne kadar olan nehrin iki yakasındaki seddeleri taşkına dayanıklı cam duvar yapıyoruz. Burası doğal bir iskele olacak. İsteyen teknesini buraya bağlayabilecek. Şimdi hız motorları geliyor. Hız motorları, jet ski hepsi olacak burada.