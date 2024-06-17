Edirne'de Göç İdaresi ve jandarma ekipleri sahil bölgesinde denetim yaptı

Denetimlerin, yasa dışı faaliyetleri önlemeye ve bölge sakinlerinin güvenliğini temin etmeye yönelik olduğu belirten yetkililer, gerekli görülen bölgelerde ekiplerin artırılacağını bildirdi.

Yetkililer, yaz sezonunda artan nüfus hareketliliği ve yabancı uyruklu kişilerin yoğunluğu göz önüne alındığında, bu tür denetimlerin önemine dikkati çekti.

Yaz sezonu boyunca deniz turizmi kapsamında yoğunluk oluşan Keşan ve Enez ilçelerinde, Edirne Göç İdaresi ve Edirne Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından "şok" ve sabit uygulama noktalarında denetimlere başlandı.

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