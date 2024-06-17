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        Edirne'de Göç İdaresi ve jandarma ekipleri sahil bölgesinde denetim yaptı

        Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler ve jandarma, Keşan'a bağlı Erikli beldesi sahil bölgesinde yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:29
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        Edirne'de Göç İdaresi ve jandarma ekipleri sahil bölgesinde denetim yaptı
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        Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler ve jandarma, Keşan'a bağlı Erikli beldesi sahil bölgesinde yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Yaz sezonu boyunca deniz turizmi kapsamında yoğunluk oluşan Keşan ve Enez ilçelerinde, Edirne Göç İdaresi ve Edirne Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından "şok" ve sabit uygulama noktalarında denetimlere başlandı.

        Ekipler, Keşan'a bağlı Erikli beldesi sahil bölgesinde yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerin yaz boyunca aralıksız 24 saat esasına göre gerçekleştirileceği belirtildi.

        Yetkililer, yaz sezonunda artan nüfus hareketliliği ve yabancı uyruklu kişilerin yoğunluğu göz önüne alındığında, bu tür denetimlerin önemine dikkati çekti.

        Denetimlerin, yasa dışı faaliyetleri önlemeye ve bölge sakinlerinin güvenliğini temin etmeye yönelik olduğu belirten yetkililer, gerekli görülen bölgelerde ekiplerin artırılacağını bildirdi.

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