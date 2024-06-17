Edirne'de asayiş

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.T, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.B, kredi kartını kontrol ettiğinde hesabından 31 bin lira para çekildiğini fark etti.

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