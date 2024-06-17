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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini öne süren kişi şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:06
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini öne süren kişi şikayetçi oldu.

        K.B, kredi kartını kontrol ettiğinde hesabından 31 bin lira para çekildiğini fark etti.

        Cumhuriyet Polis Merkezine giden K.B, şikayetçi oldu.

        - Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        C.Y. idaresindeki motosiklet, Abdurrahman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.B'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan N.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.T, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        H.T, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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