Edirne'de asayiş
Edirne'de kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini öne süren kişi şikayetçi oldu.
Edirne'de kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini öne süren kişi şikayetçi oldu.
K.B, kredi kartını kontrol ettiğinde hesabından 31 bin lira para çekildiğini fark etti.
Cumhuriyet Polis Merkezine giden K.B, şikayetçi oldu.
- Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
C.Y. idaresindeki motosiklet, Abdurrahman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.B'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Evden hırsızlık
Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.T, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
H.T, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
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