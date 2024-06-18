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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

        –Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 08:54 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:56
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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        –Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Karaburun, şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy ve Serhan Alışkan ile şehit komiser Cem Kerman'ın ailelerini evinde ziyaret etti.

        Ailelerin bayramlarını kutlayan ve çiçek hediye eden Karaburun, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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