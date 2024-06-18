Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve beraberindekiler Keşan Ticaret Borsası Mezbahasını ziyaret etti.

Protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulunarak, jandarma ekiplerinin bayramını tebrik etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalletin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin bayramını kutladı.

Gazi ve ailesiyle sohbet eden protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Keşan ilçesinde protokol Kurban Bayramı dolayısıyla gazi Rahmi Yaman'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.