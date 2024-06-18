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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:57
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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne'de hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.

        Serinlemek amacıyla parklar ve gölge yerlerde vakit geçiren vatandaşlar, sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

        Aşırı sıcak hava sahipsiz hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

        Sahipsiz köpekler gölge alanlardan kuşlar ise süs havuzlarının başından ayrılmıyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

        Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

        Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinliyor.

        Jandarma ve emniyet ekipleri ise anonslarla sahildeki vatandaşları boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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