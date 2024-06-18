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        Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:07
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        Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi
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        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirtti.

        İmrak, AA muhabirine, vatandaşların Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifini evlerinde uygulayabileceklerini söyledi.

        Tava ciğerin sadece dana ciğerinden yapıldığını ifade eden İmrak, "Kurbanlıklarımızı kestikten sonra danamızın ciğerini aldık. Öncelikle keskin bir bıçakla ciğerimizin zar, sinir ve kan damarlarını ayıklıyoruz. İnce ince doğradığımız ciğerin kanının tamamen akması amacıyla bol sudan geçiriyoruz ve hafif bir tuzlama işlemi yapıyoruz." dedi.

        - 20 dakika dolapta dinlendiriliyor

        İmrak, pişmeye hazır ciğerin 20 dakika dolapta dinlenmeye bırakıldığını dile getirdi.

        Tava ciğer pişirmenin de püf noktalarının olduğunu anlatan İmrak, şunları kaydetti:

        "Edirne bir ayçiçeği cenneti. Edirne'mizin ayçiçeği yağını tavamızda kızdırıyoruz. Bekleyen ciğerimizi buğday unuyla harmanladıktan sonra kızgın yağın içine bırakmadan önce bir tutam ciğerle yağın kızgınlığını test ediyoruz. Yağı kontrol ettikten sonra ciğerimizi kısa sürede pişiriyoruz. Tabii tava ciğeri, olmazsa olmazımız, yanına en çok yakışan Karaağaç biberi ile tüketiyoruz. Afiyetler olsun. Derneğimizin kurucu başkanı rahmetli Bahri Dinar'ın da dediği gibi 'kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif' tava ciğeri yemek için ise sizleri serhat şehrine bekliyoruz."

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