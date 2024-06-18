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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir araçtan para çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:53
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir araçtan para çalındı.

        Topraklık Caddesi'nde yaşayan L.E. garajındaki araca gittiğinde kapılarının ve torpidosunun açık olduğunu fark etti.

        Aracın torpidosunda bıraktığı 19 bir lirayı yerinde bulumayan sürücü durumu polise bildirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        - Üzerinde uyuşturucu bulundu

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit mahallesinde durumundan şüphelendikleri E.Y'nin üzerini aradı.

        Aramada 0,31 gram eroin ele geçirildi.

        Olayla ilgili E.Y. gözaltına alındı.

        - Keşan'da ilaç içen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Keşan ilçesinde açıkta bırakılan ilacı içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan A.K. ve G.K. çocukları Y.E.K'nin masanın üzerinde duran ilacı içtiğini belirledi.

        Keşan Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğıun tedavisine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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