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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de deterjan içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:11
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de deterjan içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan A.T. çocuğunun arkadaşlarıyla oyun oynadığını sırada pet şişedeki deterjanı içtiğini fark etti.

        A.T. çocuğunu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürdü.

        Çocuğun tedavisine devam ediliyor.

        - Evden çeşitli eşyalar çalındı

        Edirne'de bir evden çeşitli eşyalar çalındı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde A.G, bağ evi olarak kullandığı evine geldiğinde 2 motorlu tırpan, tekerlekli tırpan, ağaç kesme motoru, marangoz testeresi, zımpara ve el planyasının olmadığını fark etti.

        Şikayet üzerine S.G, T.K, C.İ. gözaltına alındı.

        - Kayıp kızının bulunmasını istiyor

        Uzunköprü ilçinde bir kişi kızının bulunması için polise başvurdu.

        Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin dışarıya gezmeye çıkan kızı B.S. eve geri dönmedi.

        E.S. kızının bulunması için Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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