Edirne'de asayiş

Uzunköprü ilçinde bir kişi kızının bulunması için polise başvurdu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde A.G, bağ evi olarak kullandığı evine geldiğinde 2 motorlu tırpan, tekerlekli tırpan, ağaç kesme motoru, marangoz testeresi, zımpara ve el planyasının olmadığını fark etti.

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