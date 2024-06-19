Edirne'de polisten bayramın son gününde dönüş yolundaki sürücülere uyarı

Edirne'de polis ekipleri Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yolundaki sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde ekipler arife günüden bu yana denetim noktalarında hem sürücülerin bayramını kutluyor, hem de trafikte kuralları konusunda bilgilendiriyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde de denetimler sürerken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronla denetim yaptı.

Ekipler trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uguladı.

Edirne'den Ankara'ya dönen Murat Demirci, AA muhabirine, trafikte aracıyla seyreden tüm sürücülerin hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliği için trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Tatilin güzel geçtiğini belirten Demirci, "Hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi takalım. Yeni araçlar donanım olarak çok iyi, sürücüler sadece kurallara uymalı." dedi.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Timur Bulut da bayramın ilk iki gününün yolda geçtiğini belirterek, "Dönüş yolu kalabalık oluyor, sürücüler dikkatli olsun. Hız sınırını geçmesinler ve emniyet kemerini taksınlar. Herkes kazasız belasız evine ulaşsın." diye konuştu.