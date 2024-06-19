Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekiplerce Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köylerinde yapılan denetimde Suriye, Afganistan, Fas ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.