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        Trakya'da sıcak hava etkili oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:16
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        Trakya'da sıcak hava etkili oldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

        Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

        Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

        Bunaltıcı sıcaklardan Kurban Bayramı tatili için kente gelen yerli ve yabancı turistler de olumsuz etkilendi.

        Kente gelen çok sayıda turist kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

        Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de sıcak hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

        Vatandaşlar sıcak hava dolayısıyla park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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