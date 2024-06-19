Edirne'de jandarma kuraklık ve çölleşme konusunda vatandaşlara bilgi verdi

Jandarma vatandaşlara tarım ve orman arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemek, erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemi, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklıkla mücadele konularında bilgiler aktardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.