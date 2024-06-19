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        Edirne'de jandarma kuraklık ve çölleşme konusunda vatandaşlara bilgi verdi

        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:48
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        Edirne'de jandarma kuraklık ve çölleşme konusunda vatandaşlara bilgi verdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Jandarma vatandaşlara tarım ve orman arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemek, erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemi, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklıkla mücadele konularında bilgiler aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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