Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Nehir ve ormanla bütünleşik Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

        Oturma mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, nehir kenarı seyir alanlarıyla kentin önemli dinlenme alanlarından biri olacak Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin yıl sonunda açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nehir ve ormanla bütünleşik Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oturma mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, nehir kenarı seyir alanlarıyla kentin önemli dinlenme alanlarından biri olacak Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin yıl sonunda açılması planlanıyor.

        Kentin sayfiyelik alanlarından Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi tamamlandığında ziyaretçilerine pek çok imkan sunacak.

        Oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesefeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönüm Millet Bahçesi'ni cazibe merkezi haline getirecek.

        Projenin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

        Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yapımı devam eden Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

        Sezer, incelemesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem orman içi alan hem de nehrin iki yakasında düzenlemelerin hızlı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

        Meriç Nehri'yle entegre Millet Bahçesi tamamlandığında çok güzel bir alanın Edirneliler ve şehre gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını ifade eden Sezer, "Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye'deki ender alanlardan biri olacak." dedi.

        Sezer, projenin kente kazandırılması noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ Başkanlığına teşekkür etti.

        Millet Bahçesi'nin aynı zamanda çok önemli su sporları merkezine de ev sahipliği yapacağının altını çizen Sezer, nehirde Avrupa, Balkan şampiyonalarının düzenleneceği kano ve kürek merkezinin oluşturulacağını kaydetti.

        Projenin kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Sezer, "Sene sonuna kadar tüm alandaki çalışmalar bitecek ancak iç taraftaki çalışmaların yaz bitmeden tamamlanmasını hedefliyoruz. " diye konuştu.

        İl Başkanı İba da Söğütlük'ün Edirneliler için ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi.

        Meriç Nehri'nin su sporlarına yönelik düzenlenerek halkın hizmetine sunulmasının Edirneliler için çok kıymetli olduğunu ifade eden İba, "Burası Türkiye'de olmayacak kadar güzel bir alan. Her bir yanı ayrı güzel, kısa zamanda tekrar Edirnelilerin kullanımına açacağız." dedi.

        İba da desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ Başkanlığına, Vali Sezer'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!

        Benzer Haberler

        İş insanı denizde boğuldu
        İş insanı denizde boğuldu
        Edirne'de jandarma kuraklık ve çölleşme konusunda vatandaşlara bilgi verdi
        Edirne'de jandarma kuraklık ve çölleşme konusunda vatandaşlara bilgi verdi
        Trakya'da sıcak hava etkili oldu
        Trakya'da sıcak hava etkili oldu
        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne 36 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne 36 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de polisten bayramın son gününde dönüş yolundaki sürücülere uyarı
        Edirne'de polisten bayramın son gününde dönüş yolundaki sürücülere uyarı