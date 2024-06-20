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        Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:50
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        Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-19 Haziran tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Denetimlerde yakalanan 35 düzensiz göçmen işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        - Tekirdağ

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

        Ekipler uygulamada 7 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Uygulamada 1069 araç kontrol edildi, 1495 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Trafik kurallarını ihlal eden 24 sürücüye 162 bin lira para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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