Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Trafik kurallarını ihlal eden 24 sürücüye 162 bin lira para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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