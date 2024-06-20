Edirne'de kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelinin kazı çalışmasında kullandığı kova, kürek, matkap, ip ve eldivene el konuldu.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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