Edirne'de merayı kirleten şüpheliye para ve bölgeyi temizleme cezası

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında meraya katı atık döküldüğü ihbarını aldı.

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