Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de merayı kirleten şüpheliye para ve bölgeyi temizleme cezası

        Edirne'de mera alanını kirlettiği tespit edilen şüpheliye, para cezası uygulanıp bölgeye attığı atıklar temizletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de merayı kirleten şüpheliye para ve bölgeyi temizleme cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de mera alanını kirlettiği tespit edilen şüpheliye, para cezası uygulanıp bölgeye attığı atıklar temizletildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında meraya katı atık döküldüğü ihbarını aldı.

        Bölgede araştırma yapan ekipler merayı kirleten şüpheliyi tespit etti.

        Jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanan şüpheliye kirlettiği alan temizletildi.

        Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Tunca Nehri'nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kapl...
        Tunca Nehri'nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kapl...
        Edirne'de kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Edirne'de kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de tarihi camilerdeki el işlemeleri 'Mirasın İzinde' projesi ile gel...
        Edirne'de tarihi camilerdeki el işlemeleri 'Mirasın İzinde' projesi ile gel...
        Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Klimaya karşı uyumanın hasta edebileceği uyarısı
        Klimaya karşı uyumanın hasta edebileceği uyarısı