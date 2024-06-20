Edirne'de aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan şüphelilierin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V'yi yakaladı.