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        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan satıldı

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:49
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        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan satıldı
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        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan alıcı buldu.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Hanlıyenice köyü üreticilerinden Serkan Süer tarafından borsaya getirildi.

        Süer'e ait 13 ton kanola, kilogramı 19 lira 230 kuruştan işlem gördü.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Süer'e 100 litre mazot hediye etti.

        Kurban, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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