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        Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:42
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        Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Edirne'de vatandaşlar, cami avlusu, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak içi şapka takarken, bazıları ise yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerde sık sık elini ve yüzünü yıkadı.

        Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

        Vatandaşlardan Kemal Akgöz, AA muhabirine, bunaltıcı bir sıcağın olduğunu söyledi.

        Sıcaktan etkilenmemek için sık sık duş aldığını belirten Akgöz, kronik rahatsızlığı olanların sıcak havada dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.

        Sıcak hava esnafı da olumsuz etkiledi.

        Simit üreten Hakan Albayrak, sıcak havada fırın başında zor şartlar altında çalıştıklarını anlatarak, "Simit fırını 200, 300 derecede çalışıyor. Buradan dışarıya çıktığımızda klimalı ortama çıkmış gibi hissediyoruz. Dışarının sıcağı bizim gibi çalışan insanlar için klimalı ortam gibi." dedi.

        Tekirdağ'da da dışarıda olan vatandaşlar, vakitlerini gölgelik alanlarda dinlenerek geçirdi.

        Dışarıda işi olanlar gölgelerden yürürken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için denize girdi.

        Kırklareli'nde de sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentin cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı. Dışarıda olan vatandaşlar, bina ya da ağaç gölgelerinden yürümeyi tercih etti.

        Vatandaşlar, park ve bahçeler ile ağaçlık alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar da serinlemek amacıyla süs havuzlarına girdi.

        Sıcaktan sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilenirken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzunda kuşlar suya girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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