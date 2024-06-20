Tatilcilerin dönüşü İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda görevli polis ve gümrük memurları yoğunluk oluşmaması için çaba sarfediyor.

Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman kuyruk oluşuyor. Araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar oluyor.

Tatilini yurt dışında geçiren bazı tatilciler dönüş için bugünü seçti.

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirenlerden bazılarının dönüşe geçmesi, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

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