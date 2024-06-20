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        Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de bir çifte bardak atarak saldıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:45
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        Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de bir çifte bardak atarak saldıran şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre Saraçlar Caddesi'nde kuyumcudan çıkan bir çifte "Bakar mısın?" diye seslenen zanlı elindeki bardağı attı.

        Bu sırada çıkan kavgayı esnaf ayırdı.

        Saldırgan olay yerinden kaçtı.

        Çiftin şikayeti üzerine polis ekiplerince caddede yapılan araştırmada kısa sürede şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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