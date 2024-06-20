Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de bir çifte bardak atarak saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de bir çifte bardak atarak saldıran şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre Saraçlar Caddesi'nde kuyumcudan çıkan bir çifte "Bakar mısın?" diye seslenen zanlı elindeki bardağı attı.
Bu sırada çıkan kavgayı esnaf ayırdı.
Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Çiftin şikayeti üzerine polis ekiplerince caddede yapılan araştırmada kısa sürede şüpheli yakalandı.
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