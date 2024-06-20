Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı

İddiaya göre Saraçlar Caddesi'nde kuyumcudan çıkan bir çifte "Bakar mısın?" diye seslenen zanlı elindeki bardağı attı.

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