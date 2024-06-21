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        "Balkanlar'ın boğazı" olarak anılan Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklar için engel kalmadı

        Meriç Nehri'nde su tutulmaya başlanmasıyla gezi tekneleri rotasına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:21
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        "Balkanlar'ın boğazı" olarak anılan Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklar için engel kalmadı
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        Meriç Nehri'nde su tutulmaya başlanmasıyla gezi tekneleri rotasına kavuştu.

        Nehirden elektrik üretilmesi amacıyla yapılan hidroelektrik santralin lastik (şişme) savaklarının devreye alınmasıyla bazı bölümlerinde su seviyesi yükseldi.

        Eşit seviyede ve durgun akan su nehre görsel güzellik kattı.

        Ziyaretçilerin "Balkanlar'ın boğazı" olarak anmaya başladığı nehir, gezi tekneleri için de uygun seviyeye geldi.

        Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç'e gezi teknesi olarak 4 kancabaş tipi kayık indirilmişti.

        Su seviyesinin az olduğu dönemde kum adacıkları nedeniyle tur rotasını tam anlamıyla tamamlayamayan kayıklar için nehirdeki su yükselince sorun ortadan kalkmış oldu.

        Son bir hafta da kayıklarla 2 binin üzerinde yolcu Meriç Nehri'nde geziye çıktı.

        Edirne kırmızısı renginde boyalı 8 metre uzunluğunda, 10 kişi kapasiteli elektrik motorlu "Meriç", "Mecidiye", "Zevrak" ve "Tunca" adlı gezi tekneleriyle her gün 10.00-19.00 saatleri arasında nehirde gezi yapılabiliyor.

        Yedi yaşa kadar ücretsiz olan gezi tekneleri, 30 dakikalık gezi süresinde 7-18 yaş için kişi başı 60 lira, 18 yaş üzeri için ise 100 lira olarak belirlendi. Tekneler 1000 lira karşılığıda müstakil de olarakta kiralanabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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