"Balkanlar'ın boğazı" olarak anılan Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklar için engel kalmadı

Meriç Nehri'nde su tutulmaya başlanmasıyla gezi tekneleri rotasına kavuştu.

Nehirden elektrik üretilmesi amacıyla yapılan hidroelektrik santralin lastik (şişme) savaklarının devreye alınmasıyla bazı bölümlerinde su seviyesi yükseldi.

Eşit seviyede ve durgun akan su nehre görsel güzellik kattı.

Ziyaretçilerin "Balkanlar'ın boğazı" olarak anmaya başladığı nehir, gezi tekneleri için de uygun seviyeye geldi.

Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç'e gezi teknesi olarak 4 kancabaş tipi kayık indirilmişti.