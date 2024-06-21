Edirne'de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı
Edirne'de hasat edilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlarda 25 dekar alan zarar gördü.
Edirne'de hasat edilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlarda 25 dekar alan zarar gördü.
Merkez ilçeye bağlı Hasanağa ve Üyüklütarar köyleriyle Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişmet köyündeki üç buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan tarlalara itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu 25 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı 15 dönüm anız alanı da yangınlardan etkilendi.
Öte yandan Yeniimaret Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.