Edirne'de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı

Merkez ilçeye bağlı Hasanağa ve Üyüklütarar köyleriyle Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişmet köyündeki üç buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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