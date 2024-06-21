İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt tarım alanlarında incelemede bulundu

Çeltik, mısır ve ayçiçeği ekili alanları inceleyen Bayazıt, bol ve bereketli tarım sezonu temennisinde bulundu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyi Arabacı ile Avarız, Değirmenyeni, Hatip ve Suakacağı köylerindeki ekili arazileri gezen Bayazıt, üreticilerle sohbet etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında bulunan tarım alanlarında inceleme yaptı.

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