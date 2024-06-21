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        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt tarım alanlarında incelemede bulundu

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında bulunan tarım alanlarında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:15
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        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt tarım alanlarında incelemede bulundu
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında bulunan tarım alanlarında inceleme yaptı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyi Arabacı ile Avarız, Değirmenyeni, Hatip ve Suakacağı köylerindeki ekili arazileri gezen Bayazıt, üreticilerle sohbet etti.

        Çeltik, mısır ve ayçiçeği ekili alanları inceleyen Bayazıt, bol ve bereketli tarım sezonu temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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