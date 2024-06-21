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        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:21
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        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        T.Ş. idaresindeki 34 FZK 543 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü T.Ş. ile araçtaki Y.İ. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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