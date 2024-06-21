Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
T.Ş. idaresindeki 34 FZK 543 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü T.Ş. ile araçtaki Y.İ. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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