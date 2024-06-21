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        Edirne'ye bayram süresince gelenler yeni turizm noktalarıyla gezilerini dolu dolu geçirdi

        GÖKHAN ZOBAR - Tarih, kültür, inanç, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne, Valilik öncülüğünde oluşturulan yeni turizm noktalarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:15
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        Edirne'ye bayram süresince gelenler yeni turizm noktalarıyla gezilerini dolu dolu geçirdi
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        GÖKHAN ZOBAR - Tarih, kültür, inanç, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne, Valilik öncülüğünde oluşturulan yeni turizm noktalarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

        Başta İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, bayram boyunca camiler, müzeler, tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

        Ziyaretçiler, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kentte turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni turizm rotalarını deneyimleme fırsatı da yakaladı.

        Meriç Nehri'ni turizme kazandırmak amacıyla kancabaş tipi kayıklarla başlatılan turistik geziler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Kayıkla geziye katılan vatandaşlardan Işıl Keskinbıçak, AA muhabirine, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Keskinbıçak, "Nehirde böyle bir aktivite olması çok güzel. Yeni başlayan çok keyifli bir etkinlik. Bu tür etkinlikler çok eğlenceli, inşallah devam eder." dedi.

        Ali Yıldız da nehrin turizme kazandırılmasının kent için faydalı olduğunu belirtti.

        - Düzenlenen koru da yeni çekim alanı oldu

        Düzenleme çalışmaları İl Özel İdaresince yapılan 300 dönüm üzerine kurulu Musabeyli Korusu Mesire Alanı da bayram süresince 7 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı.

        Ziyaretçilerin dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanan Musabeyli Korusu, yeni yüzüyle ziyaretçilerden tam not aldı.

        Sever Ergut, mesire alanında her ayrıntının hassasiyetle düşünüldüğünü ifade etti. Musabeyli Korusu'nun yeni haliyle takdir topladığını anlatan Ergut, "Eski haline bakarak çok güzel olmuş. Çok beğendim, ailecek gelebileceğimiz huzurlu bir alan olmuş. Çocuklar için parklar ve spor alanları var. Otoparklar yapılmış, düzenli ve çok temiz." diye konuştu.

        Bursa'dan gelen Fatma Bilici de mesire alanını çok beğendiğini dile getirdi.

        - "Turizmde çeşitlilik ve yeni fırsatlar sunmak çok önemli"

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin tarihi turistik noktaları ve doğal güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

        Bayram tatilinin yoğun geçtiğini belirten Bacıoğlu, Valilik öncülüğünde yürütülen turizm çalışmalarının bu yoğunluğa katkı sağladığını ifade etti.

        Kentin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Turizmde çeşitlilik ve yeni fırsatlar sunmak çok önemli. Edirne'mize gelen turistlerin birçoğu kente daha önce gelmiş olan kişiler. Bu anlamda yeni fırsatlar ve etkinlikleri onlara sunmamız kentin değerini artıracaktır. Konaklama yapan turist sayısının yükselmesini sağlayacaktır. Musabeyli Korusu hem Edirnelilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin sosyal, sportif ve farklı etkinliklerin yapılabileceği bir alan oldu.

        Nehirlerin kullanımı bizim açımızdan çok önemli. Edirne üç nehrin birleştiği bir nokta olmasına rağmen geçmişte çok aktif olarak buralardan faydalanamadık. Meriç Nehri'nde turistlerin deneyimleme fırsatı yakaladığı gezi kayıkları ve benzeri aktiviteler önemli işlev görecektir. Yapılan çalışmalar turistlerin kaliteli zaman geçirmesine ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır."

        - Turizm kent ekonomisine katkı sağlıyor

        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da turist sayısındaki artışın kent ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

        Hareketli bir bayram tatili yaşandığını anlatan Balta, "Güzel bir bayram tatili geçirdik. Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişleriyle konaklamalı turizm de artıyor." dedi.

        Yeni turizm alanlarıyla kentin bu alanda geliştiğini belirten Balta, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Musabeyli Korusu hizmete açıldı, çok güzel bir mesire alanı oldu. Meriç Nehri'ndeki santralin tamamlanmasıyla beraber nehir çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Nehirde gezen saltanat kayıkları çok ilgi görüyor. Nehir kendini buldu diyebilirim. Söğütlük Millet Bahçesi'nin yapımı da sürüyor. Orası da bu bölgeye büyük bir ivme kazandıracak ve kent turizmine ciddi katkı sunacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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