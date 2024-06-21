Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürdü

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Edirne'de vatandaşlar, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde dinlendi.

Kavurucu sıcağın etkisinden kaçınmak isteyen vatandaşlar çeşmelerde ve süs havuzlarında el yüz yıkayıp serinledi. Bazı vatandaşlar taşıdıkları şemsiyelerle güneşten korunurken bazıları ise cami avlularında zaman geçirdi.

Dondurmacı Halit Özbakan, AA muhabirine, sıcak havanın dışarıda çalışanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bunaltıcı bir havanın hakim olduğunu dile getiren Özbakan, "Bol bol su içiyorum. Sıcak havalarda günlerimiz çok zor geçiyor. Dondurma dolabının soğuğuyla serinliyoruz." dedi.

Esnaf Ahmet Yıldız da son yılların en sıcak yazının yaşandığını belirterek soğuk içeceklerle serinlmeye çalıştıklarını ifade etti.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sıcak hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı kentte dışarıda olan vatandaşlar, park ve bahçeler ile ağaçlık alanlarda serinlemeye çalıştı.