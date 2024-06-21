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        Gurbetçilerin tatil için Türkiye'ye gelişleri sürüyor

        Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:10
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        Gurbetçilerin tatil için Türkiye'ye gelişleri sürüyor
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        Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla ailecek yola çıkan gurbetçiler uzun ve yorucu yolculuğun ardından ana vatana ulaşıyor.

        Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutuyor.

        Almanya'nın başkenti Berlin'den gelen Ahmet Altan, AA muhabirine güzel bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

        Yolların sakin olduğunu ve gümrüklerde çok beklemediklerini belirten Altan, "Rahat geldik ve bu yıl geçen yıla göre geçişler daha hızlı. İzin sezonu tam olarak başlamadığı için rahattı yolculuk. Vatanımızı çok özledik. Toprağına kurban oluruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar 'ah vatanım' demiş." ifadelerini kullandı.

        Almanya'dan gelen Sevgi Ayalp ise uzun süredir memlekete gelmediğini ve Türkiye'yi çok özlediğini dile getirdi.

        En son dönüşünde memleketinden ayrılırken çok hüzünlendiğini hatırlatan Ayalp, "Memleketimiz, bayrağımız, şanımız şerefimiz çok özlüyoruz. İnşallah öldüğümüzde de üzerimizde gider o bayrak. Bundan mutlu bir şey olmaz." diye konuştu.

        Ayalp, tatilini memleketi Konya'da akrabalarıyla geçireceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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